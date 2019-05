Elezioni Europee, le preferenze in Calabria: Salvini di gran lunga il più votato [DATI]

27 Maggio 2019 12:57

Elezioni Europee: in Calabria Salvini il più votato

Matteo Salvini e’ stato il piu’ votato alle elezioni europee in Calabria. Con oltre 44.163 preferenze il leader della Lega, che alle Politiche 2018 venne eletto al Senato proprio in Calabria, ha superato nettamente anche gli altri big della politica nazionale in corsa, Silvio Berlusconi, di Forza Italia, per il quale hanno votato oltre 26.782 calabresi, e Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto 24.199 voti. Seconda in assoluto per voti, a non molta distanza dallo stesso Salvini, e’ stata l’europarlamentare uscente del Movimento 5 Stelle, la calabrese Laura Ferrara, che nella regione ha superato le 42mila preferenze, distanziando di oltre 30mila consensi il secondo candidato pentastellato in lista. In casa Lega, il secondo piu’ votato dopo il leader e’ stato, con oltre 20mila preferenze, Vincenzo Sofo, fondatore del blog “Il Talebano”, milanese figlio di calabresi, noto anche per essere il fidanzato di Marion Le Pen, nipote della leader del “Front National”, Marine Le Pen. In Fratelli d’Italia Denis Nesci, con oltre 26mila preferenze, ha primeggiato anche rispetto alla leader Meloni. Nel Pd da segnalare il risultato del presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, il piu’ votato in Calabria con oltre 22mila preferenze, mentre il capolista democrat Franco Roberti, gia’ procuratore nazionale antimafia, e’ solo settimo nelle preferenze (11mila). In Forza Italia, dietro Berlusconi, il piu’ votato dai calabresi e’ stato il consigliere regionale Giuseppe Peda’ (19.620 preferenze).

