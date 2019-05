Conad compra i supermercati Auchan e Simply: fuori 33 punti vendita in Sicilia. Di Maio convoca un tavolo tecnico al Ministero

16 Maggio 2019 15:18

Tavolo tecnico al Ministero, 33 punti vendita in Sicilia esclusi dall’accordo

Il 28 maggio si svolgerà, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, una riunione per individuare una soluzione più idonea e soddisfacente per tutti i lavoratori che si trovano in una situazione di incertezza e precarietà dopo la notizia della cessione di tutta la rete vendita Auchan Retail e Simply, escludendo i 33 punti vendita siciliani. Lo annunciano la Senatrice Nunzia Catalfo, Presidente della Commissione Lavoro e la Deputata Maria Laura Paxia del MoVimento 5 Stelle. “Le imprese che decidono, dopo aver preso tutto ciò che di buono un territorio può offrire, di vendere o chiudere a danno dei lavoratori che hanno dimostrato alto valore professionale ed etico sono da scongiurare in una politica di Governo in cui le delocalizzazioni sono da contrastare con ogni mezzo” continuano le pentastellate Catalfo e Paxia.

“Bene, dunque, ha fatto il Ministro Di Maio a convocare un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo economico, per addivenire ad una soluzione che possa tutelare quanto più è possibile i lavoratori e le loro famiglie da quello che sarebbe stato un inevitabile licenziamento. Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostra di essere dalla parte giusta.”, concludono le parlamentari pentastellate.

