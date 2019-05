Ballottaggi Sicilia, ecco la “fotografia” del voto: riscossa del M5S, male la Lega

13 Maggio 2019 07:00

Ballottaggi Sicilia, l’indicazione del voto è chiara: netta ripresa per il Movimento 5 Stelle, stop per la Lega, vittorie del Centro/Destra a Gela e del candidato gradito al governatore Musumeci a Monreale

Ballottaggi Sicilia- Le elezioni siciliane appena concluse danno un’indicazione chiara ed un vincente assoluto: il Movimento 5 Stelle. Con le vittorie a Caltanissetta e Castelvetrano, i grillini di Di Maio si riprendono la scena e riescono ad essere i grandi protagonisti in Sicilia: successi che fanno dimenticare le sconfitte del primo turno nei Comuni che erano stati conquistati in passato dal M5S come Bagheria e Gela.

Ballottaggi in Sicilia: la Lega esce sconfitta

La Lega esce sconfitta da questa tornata elettorale. E nei due comuni dove era in corsa perde nettamente. I candidati di Salvini a Mazara del Vallo e Gela hanno perso rispettivamente contro il Centro/Sinistra e Forza Italia.

Ballottaggi in Sicilia: Musumeci “vince” a Monreale

Esce “vincente” da questa tornata elettorale in Sicilia anche il governatore Nello Musumeci, il quale festeggia la vittoria di un uomo a lui vicino a Monreale. Alberto Arcidiacono era sostenuto anche da “Diventerà bellissima”.

