Elezioni: Francesco Anoldo a San Luca a sostegno di Klaus Davi

12 Maggio 2019 10:04

L’ex candidato sindaco sarà a San Luca per sostenere la candidatura di Klaus Davì

Sabato 18 maggio Anoldo sarà a San Luca a sostegno di Klaus.

Francesco Anoldo ex Candidato al comune di San Luca sarà a San Luca per sostenere la candidatura di Klaus Sindaco. Il giovane politico reggino, coordinatore dell’associazione Calabria Attiva, arriverà alle 17.00, incontrerà la Cittadinanza e si intratterrà con Klaus ed i componenti della sua Lista.

“Ritengo che Klaus Davi possa essere davvero la svolta, anche se in passato la contrapposizione politica ci ha visto uno contro l’altro, ma sempre in un confronto civile.

Un incarico esterno? Se a vincere fosse Klaus e ricevessi la chiamata potrei mettermi a disposizione della comunità, altrimenti noi di Calabria Attiva comunque saremo presenti non solo a San Luca, ma in tutta la Locride per proporre e lavorare per il Rilancio della Locride e di tutta la Calabria”.



