Reggio Calabria: nuovo ufficio postale a San Ferdinando

5 Aprile 2019 14:32

Reggio Calabria: Poste Italiane comunica che da lunedì 8 aprile sarà aperto al pubblico il nuovo ufficio postale di San Ferdinando

Poste Italiane comunica che da lunedì 8 aprile sarà aperto al pubblico il nuovo ufficio postale di San Ferdinando, ubicato nella nuova sede di via Rimessa. Il nuovo ufficio, realizzato adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, è caratterizzato da spazi più ampi, maggiore luminosità, arredi nuovi e più funzionali e impianti di sicurezza all’avanguardia. Nella nuova sede saranno operativi due sportelli per i clienti e uno sportello automatico Atm di ultima generazione, in funzione 24 ore su 24 che garantirà ai titolari di Carta libretto e Postamat di prelevare contante anche a sportelli chiusi. L’ufficio postale di via Rimessa osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

