Reggina, esplode la festa playoff: lo spettacolo dei 2000 tifosi amaranto a Vibo Valentia dopo la vittoria decisiva [VIDEO]

28 Aprile 2019 18:48

La Reggina vince a Vibo Valentia davanti a 2000 tifosi e conquista il 7° posto: adesso i playoff per inseguire il sogno del ritorno in B

La Reggina conquista i playoff promozione con una prova maiuscola in quel di Vibo Valentia ed esplode la festa dei tifosi. I supporters amaranto hanno dato vita ad un esodo di massa in direzione stadio “Luigi Razza”: era da tempo che non si vedeva un entusiasmo simile. Sin dal mattino da Reggio Calabria e dall’intera area Metropolitana circa 2000 tifosi, con auto e bus, si sono messi in viaggio per raggiungere Vibo e trascinare la squadra. Adesso i giocatori potrebbero fare un grande regalo ai tifosi: la conquista della Serie B dopo 5 anni di inferno nella C. La squadra di Cevoli ha dimostrato carattere, gioco, sicurezza e forma fisica: virtù fondamentali in vista delle decisive partite di spareggio.

ECCO I VIDEO DELLA FESTA AMARANTO:

