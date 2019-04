7 Aprile 2019 22:40

Calabria: un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato nella nottata a Grisolia, nel cosentino, durante una furibonda lite per una ragazza

Follia in Calabria dove un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato nella nottata a Grisolia, nel cosentino, durante una furibonda lite, scoppiata in una locale e continuata fuori, per una ragazza. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Scalea, a colpire il giovane stato un 35enne, subito individuato e denunciato. I due si contendevano la stessa donna.

Valuta questo articolo