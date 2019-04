Barcellona P.G.: prosegue il ciclo di conferenze sulla musica classica organizzato dall’Associazione Musicale Mandanici

6 Aprile 2019 15:54

Prosegue, presso l’Auditorium “Oasi” di Barcellona Pozzo di Gotto, il ciclo di conferenze sulla musica classica organizzato dall’Associazione Musicale Placido Mandanici in collaborazione con l’associazione Orchestra da Camera di Messina, l’associazione Genius Loci, la Pro loco “Manganaro” e l’UTE di Barcellona P.G. e con il patrocinio dell’Assessorato del turismo, sport e spettacolo della Regione Sicilia e l’assessorato alla cultura e il Comune di Barcellona P.G. Protagonista del terzo appuntamento, domani alle 17,30, sarà il quintetto di chitarre “Mediterraneo Guitar Ensemble” che proporrà “Chitarre in scena”, su musiche di Rossini, York, Piazzolla e Piovani. L’ingresso è gratuito. Il “Mediterraneo Guitar Ensemble” è un nuovo progetto musicale che riunisce a Palermo 5 giovani interpreti del panorama musicale siciliano. L’ensemble, formato da sole chitarre, è composto da Giovanni Confaloni, Antonino Argento, Stefano Romeo, Davide Velardi e Christian Bottone. I giovani maestri sono diplomati presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo e sucessivamente hanno continuato i loro studi perfezionandosi con alcuni dei più importanti maestri e interpreti del panorama nazionale ed internazionale. Nel 2018 l’ensemble ha vinto il primo premio al concorso “Placido Mandanici” e due riconoscimenti come “miglior affiatamento” e “miglior gruppo da camera”. Si sono esibiti per “Palermo Capitale della Cultura” in occasione della festa della musica. Hanno partecipato a masterclass con diversi concertisti di fama mondiale, come il M. Giampaolo Bandini e il duo Pace-Poli Cappelli. Scopo del Mediterraneo Guitar Ensemble è di tirar fuori tutte le sfumature timbriche dello strumento, abbracciando un repertorio che va dal classico-romantico al contemporaneo.

