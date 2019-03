Stadio della Roma, operazione dei carabinieri: 4 arresti per corruzione

20 Marzo 2019 08:45

Stadio della Roma: 4 arresti tra cui il presidente dell’assemblea capitolina di Roma Marcello De Vito

I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di 4 persone (per due indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per i restanti due gli arresti domiciliari) e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori nell’ambito dell’indagine ”Congiunzione astrale”, coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina.

L’indagine riguarda un gruppo di soggetti dediti, in concorso tra loro, al compimento di condotte corruttive e di traffico di influenze illecite, nell’ambito delle procedure connesse con la realizzazione del Nuovo stadio della A.S. Roma calcio, la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali di Roma Ostiense. Scoperte operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l’intermediazione di un avvocato ed un uomo d’affari, che fungono da raccordo con il Presidente dell’Assemblea comunale capitolina, per ottenere provvedimenti favorevoli alla realizzazione di importanti progetti immobiliari.

