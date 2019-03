Sicilia, ragazza scomparsa da due giorni: apprensione della famiglia, ricerche in corso [INFO e DETTAGLI]

18 Marzo 2019 18:08

Sicilia, apprensione per una 25enne scomparsa la notte di sabato: la ragazza era uscita con un’amica

Apprensione a Marsala per Nicoletta Indelicato, 25enne di cui si sono perse le tracce la notte di sabato scorso. La ragazza quella sera era uscita con un’amica e non ha fatto rientro. Nicoletta abita nel centro cittadino insieme ai genitori, che, in grande apprensione, hanno già presentato denuncia di scomparsa. La 25enne sabato sera indossava un paio di pantaloni grigi e un maglione bordeaux. A diramare la notizia il Comune di Marsala, chiedendo a chiunque sia in grado di fornire notizie utili al ritrovamento della giovane, di contattare le Forze dell’Ordine.

Valuta questo articolo