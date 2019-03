Reggina, così non va! Sconfitta a Rieti per 1-0, partita apatica per gli amaranto: per meritarsi i playoff ci vuole ben altro

31 Marzo 2019 16:32

Serie C: Rieti-Reggina 1-0, partita apatica da parte degli amaranto, i quali non riescono ad essere incisivi e a mettere in campo la grinta giusta per mettere ko l’avversario

La Reggina, rinfrancata dalla riduzione della penalizzazione ottenuta due giorni fa dalla Corte Federale d’Appello con 4 punti restituiti, esce sconfitta dal campo del Rieti per 1-0. Partita apatica da parte degli amaranto, i quali non riescono ad essere incisivi e a mettere in campo la grinta giusta per mettere ko l’avversario. La squadra di Drago sembra bloccata, senza idee e gioco. Per meritarsi i playoff promozione di Serie C serve indubbiamente altro: brillantezza, forza e determinazione che, nella partita di oggi, sono indubbiamente mancati.

LA PARTITA

Primo tempo poco spettacolare quello tra Rieti e Reggina con la squadra di casa che è andata in vantaggio con Palma al 44′. Nei primi 45 minuti le squadre hanno fatto grande densità a centrocampo creando poco o nulla in avanti. Nella ripresa la squadra di Drago cerca il gol del pari: al 48′ Strambelli con un tiro sfiora il palo. Al 59′ il solito Strambelli tenta la giocata ma viene murato dalla difesa di casa. Al 70′ la miglior occasione della Reggina con un tiro di De Falco che sfiora la porta avversaria. Al 78′ Baclet in aria viene stoppato dalla difesa del Rieti. All’82’ è la squadra di Ezio Capuano a sfiorare il raddoppio con Cernigoi. Di fatto la Reggina non riesce a creare un vero e proprio pericolo, anzi è il Rieti nei minuti finale a rischiare di segnare il secondo gol.

CLASSIFICA:

Juve Stabia 64

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 57 (1 partita in meno)

Potenza 47

Monopoli 44

Viterbese 41 (2 partite in meno)

Virtus Francavilla 43

Vibonese 42

Casertana 41

Cavese 40 (1 partita in meno)

Reggina 40

Sicula Leonzio 39 (1 partita in più)

Rende 37 (1 partita in più)

Rieti 32 (1 partita in meno)

Siracusa 29

Bisceglie 28 (1 partita in più)

Paganese 14

Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -4, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.

