Reggio Calabria: per lavori limitazione al traffico lungo l’A2 [DATE e DETTAGLI]

29 Marzo 2019 15:22

Anas: continuano i lavori di manutenzione programmata lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra le province di Cosenza e Reggio Calabria

Proseguono i lavori di manutenzione programmata lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo tra le province di Cosenza e Reggio Calabria. Per i lavori di realizzazione di un impianto di ripetizione del segnale telefonico sulle gallerie Monacena e Paci nel comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria, a partire da lunedì 1 aprile e fino al 12 aprile 2019, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud dal km 423,200 al km 424,400 oltre alla chiusura alternata delle corsie di marcia ed emergenza o di sorpasso nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 18:00. A partire dal 10 aprile e fino al 16 aprile 2019, sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord dal km 424,400 al km 423,200 e la chiusura alternata delle corsie di marcia ed emergenza o di sorpasso, nella oraria dalle ore 07:00 alle 18:00. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, previsti dall’Accordo Quadro per la pulizia dei fossi, la sostituzione delle reti di recinzione e dei giunti di dilatazione, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 1 aprile e fino alle ore 18:00 del 17 settembre 2019, sarà in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate, dal km 187,257 al km 257,000, oltre alla chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso, in corrispondenza dei tratti interessati dalle attivita’ lavorative, tra i comuni di Morano Calabro e Firmo Sibari in provincia di Cosenza Infine, in provincia di Reggio Calabria, per i lavori di installazione e manutenzione della cabina elettrica tra la galleria Muro e il Viadotto Favazzina, a partire da lunedì 1 aprile e fino alle ore 21:00 del 6 aprile 2019, sarà in vigore il restringimento carreggiata sud dal km 417,200 al km 418,400, e dal km 417,300 al km 418,300, per il tempo strettamente necessario all’ingresso/uscita dei mezzi di cantiere – impiegati nelle attività lavorative – dal varco sito al km 418,300.

