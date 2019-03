31 Marzo 2019 19:00

Reggina, è infastidito il presidente Luca Gallo dopo la sconfitta di oggi: “chiedo scusa a tutti, particolarmente ai 300 cuori amaranto presenti a Rieti”

Non va giù al Presidente Gallo la sconfitta della Reggina a Rieti. La squadra di Drago è sembrata bloccata, senza idee e gioco: per meritarsi i playoff di Serie C ci vuole ben altro che la prestazione di oggi. Su twitter, il proprietario della Reggina, scrive: “chiedo scusa a tutti, particolarmente ai 300 cuori amaranto presenti a Rieti. A loro porgo un sentito ringraziamento. Sono orgoglioso di Voi. Siete e sarete sempre i veri vincitori”, conclude.

Valuta questo articolo