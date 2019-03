Reggio Calabria: lunedì la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos Mimosa

5 Marzo 2019 23:11

Reggio Calabria: in occasione dell’Otto Marzo, Giornata Internazionale della Donna, torna l’appuntamento con il Premio Anassilaos Mimosa

Come di consueto torna, in occasione dell’Otto Marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’appuntamento con il Premio Anassilaos Mimosa, promosso dalla Sezione Donna “Emanuela Loi” dell’Associazione Culturale Anassilaos, giunto nell’anno in corso alla sua 24^ Edizione, patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 8 marzo alle ore 17,30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria. Numerose le insignite in questa edizione. Per il Lavoro Professioni Arti Ricerca Impegno Culturale e Sociale Legalità e Scienza premiate la Dr.ssa Gabriella Arrigo, Responsabile Unità Relazioni Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana, la Prof.ssa Francesca Caracciolo, Insegnante di Lettere. Appartenente alla famiglia Paolina e animatrice dell’ Istituto Santa Famiglia nella provincia di Reggio Calabria; l’Avv. Paola Carbone, Co-organizzazione Progetto Civitas Tribunale di Reggio Calabria. Responsabile dell’Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Reggio Calabria; la Prof.ssa Sofia Ciappina, Psicologa, Psicoterapeuta già Professore a contratto presso l’UNICAL e Cultore della Materia presso la cattedra di Psicologia Sociale dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; la Prof.ssa Rosa Italia Fontana, Docente, pedagogista e psicologa. Presidente dell’Associazione Italia-Spagna; la Dr.ssa Carmela Gentile, Dirigente del Centro di Medicina Iperbarica di Palmi e scrittrice di talento; l’ Avv. Concetta Grillo, Criminologa, Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Penale; la Prof.ssa Luigina Guarasci, Direttore della casa editrice Ilfilorosso e dell’Associazione culturale e della rivista Ilfilorosso; la Prof.ssa Rosa Maria Marafioti, Dottore in Metodologie della Filosofia Università di Messina. Docente di Storia e filosofia nel Liceo Linguistico e della Scienze Umane “Einaudi-Alvaro” di Palmi; professore di Filosofia Istituto Teologico di Reggio Calabria; Miriam Jaskierowicz Arman, artista e studiosa della Kabala. Pittrice e poetessa, nonché insegnante della tecnica vocale dei Leviti. Ha ricevuto per il suo lavoro riconoscimenti in Europa, Ucraina, USA, Israele; la Dott.ssa Angela Daniela Musolino, Farmacista. Presidente dell’Ordine Professionale dei Farmacisti di Reggio Calabria.

Delegato Regionale FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) per la Regione Calabria; la Dott.ssa Daniela Neri, Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Università di Reggio Calabria. Funzionario responsabile del Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria; la Dott.ssa Amalia Papasidero, Editor, consulente letterario professionista, blogger e formatore; l’Avv. Silvana Paratore, Legale impegnato da anni in attività di volontariato sociale, culturale, di valorizzazione del territorio, di solidarietà sociale e nella riscoperta degli antichi mestieri; la Prof.ssa Anna Petrungaro, Poetessa, presidente dell’Associazione Culturale Seminaria già redattrice della rivista Nosside; la Dott.ssa Rosa Veccia, Psicologo Dirigente, Coordinatore Interno per Attività Medico Scientifiche e Consultoriali presso il Dipartimento Materno Infantile – Direzione Generale – ASP 5 di Reggio Calabria; l’ Arch. Giuseppina Vitetta, Funzionario architetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Per “Una Vita per la Scuola” premiate la Dott.ssa Carmen Lucisano, Dirigente Scolastico dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Euclide” di Bova Marina; la Prof.ssa Marina Militano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi-Milone” –Palmi; la Prof.ssa Rosalba Mannarà, Docente di Matematica (In Memoria). Per il “Giornalismo” la Dr.ssa Daniela Gangemi, giornalista pubblicista. Già Portavoce presidente II Commissione Giustizia del Senato da febbraio 2015 a marzo 2018. Collaborazione a testate giornalistiche tra le quali “Gazzetta del Sud”. Per “L’Arte del Gusto” la Dott.ssa Anna Aloi, Giornalista gastronomica e conduttrice TV; per “L’ Imprenditoria” l’Imprenditrice Susanna Quattrone, Presidente per la Città Metropolitana di Reggio Calabria della Confapi (Confederazione delle Piccole e Medie Imprese); per la “Poesia” Teresa Lofaro per la raccolta di versi “Un cuore in viaggio” (Laruffa Editore). Premio Donna Giovani alla Dr.ssa Sabrina Impallomeni, Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e adattate (Università degli Studi di Messina). Cultura non è soltanto l’impegno degli studiosi nei più diversi campi di ricerca, ma anche l’attività e il lavoro, spesso poco conosciuto, di quei volenterosi che, spesso al di là dei loro compiti e del loro dovere d’ufficio, consentono a tutti di fruire e godere dei risultati di quelle stesse ricerche e indagini, di avvicinarci – nel caso di esposizioni e mostre – a quel bello che rende più sopportabile la nostra vita quotidiana. La cultura è anche organizzazione e a questa organizzazione provvedono le istituzioni culturali. Questo il significato e il senso del Premio Mimosa conferito alle Donne della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, alla Sig.ra Maria Caccetta, della Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” e alla Sig.ra Patrizia Amante dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria per l’impegno e la sempre cortese disponibilità. Alle insignite in dono lo speciale folder filatelico promosso da Poste Italiane e dedicato all’Associazione Culturale Anassilaos e la cartolina realizzata, per l’occasione dall’artista Alessandro Allegra.

