Messina: mercoledì la consegna a Palazzo Zanca del defibrillatore donato da Renato Accorinti

18 Marzo 2019 22:05

Messina: mercoledì la consegna a Palazzo Zanca del defibrillatore donato da Accorinti. Verrà collocato nei pressi del corpo di guardia della Polizia municipale

Mercoledì 20 marzo alle ore 10,15 Renato Accorinti consegnerà al Comune di Messina il nono defibrillatore semiautomatico Philips Emergency Care donato alla nostra città con la differenza tra l’indennità di sindaco e lo stipendio da professore maturata in cinque anni di mandato. L’apparecchiatura salvavita, per la cui installazione è stato necessario realizzare una apposita colonnina, verrà collocata proprio all’ingresso centrale di Palazzo Zanca, nelle immediate vicinanze del corpo di guardia della Polizia municipale. Come si ricorderà, nelle scorse settimane i tecnici della PHILIPS hanno installato i primi otto defibrillatori in postazioni individuate da Accorinti insieme agli esperti del settore: Commissariato Messina Nord della Polizia di Stato (villaggio Matteotti all’Annunziata), caserme dei Carabinieri di Giostra-Ritiro e di Faro Superiore e alcuni punti strategici come le farmacie di Castanea e Galati Marina, il bar Donato di Torre Faro, il bar De Luca di Briga Marina. Nel mese di maggio verrà consegnato il defibrillatore destinato all’isola di Filicudi, quindi l’undicesimo verrà donato alla città di Reggio Calabria per essere collocato a Palazzo San Giorgio.

