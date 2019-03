Scioperano i dirigenti regionali in Sicilia, il Sadirs: “Governo non ascolta i sindacati, brutto segnale per la democrazia”

20 Marzo 2019 17:33

Sciopero dei dirigenti regionali in Sicilia, il Sadirs: “Delegazione non accolta a Palazzo d’Orleans”

1.500 dirigenti regionali in Sicilia incrociano le braccia. La manifestazione di oggi è stata organizzata da Sadirs, Dirsi, Cobas-Codir, Ugl, Siad-Udirs.

Secondo gli autonomi, che rappresentano oltre il 60 per cento dei lavoratori, ha aderito almeno un dirigente su due, ma sono in corso le verifiche.

Fulvio Pantano, alla guida del Sadirs, spiega che “a Palazzo d’Orleans non hanno voluto ricevere la nostra delegazione, questo governo lancia brutti segnali per la democrazia. Non è mai successo che le rappresentanze sindacali riconosciute non venissero neanche ascoltate e ricevute”. I sindacati si riuniranno adesso per valutare le azioni da intraprendere.

Valuta questo articolo