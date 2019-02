Reggio Calabria, l’avvocato Giovanna Cusumano aderisce a Forza Italia: “sempre riconosciuta in un partito che difende i valori della libertà, della meritocrazia e della solidarietà”

9 Febbraio 2019 10:14

Reggio Calabria, importante innesto per Forza Italia in città

Giovanna Cusumano, 53 anni, noto avvocato reggino, già impegnata da oltre 15 anni nel settore delle pari opportunità con numerosi incarichi istituzionali comunali e regionali, aderisce a Forza Italia. Lo comunica il coordinatore e deputato Francesco Cannizzaro, che spiega come “continua incessante l’azione rigenerante di Forza Italia sull’intero territorio cittadino e provinciale, annoverando fra le sue fila sempre più personalità di spessore politico e manifeste capacità professionali ed umane. Oggi, con sincero compiacimento, posso comunicare l’adesione di Giovanna Cusumano al partito di Forza Italia, nella scia di quel processo di rinnovamento dettato dal Presidente Berlusconi e che risulta essere indispensabile per un cambio di passo ormai improcrastinabile sull’intero territorio nazionale e regionale dove vi è in atto un organizzazione e rinnovamento grazie alla guida della coordinatrice Jole Santelli. La dottoressa Cusumano, stimato avvocato del foro reggino, già Presidente della Commissione regionale delle Pari Opportunità della Calabria, già consigliere comunale di Reggio Calabria con delega alle pari opportunità, oggi rappresenta una risorsa preziosa in termini di esperienza amministrativa, giuridica e soprattutto politica, avendo perseguito e raggiunto nel recente passato brillanti risultati a livello regionale e comunale. Sono certo, inoltre, che la sua sensibilità di donna e di madre, porterà un prezioso accrescimento umano e professionale indispensabile per svolgere con determinazione e concretezza un’azione energica nel solo interesse dell’intera comunità reggina e calabrese, dando forza e continuità al progetto di cambiamento intrapreso dal rinnovato coordinamento provinciale reggino di Forza Italia sull’intero territorio metropolitano assieme a tutti gli eletti e dirigenti, in particolar modo ai colleghi parlamentari Maria Tripodi e Marco Siclari“.

L’avvocato Cusumano dichiara di essersi “sempre riconosciuta in un partito capace di rappresentare e difendere i valori della libertà, della meritocrazia e della solidarietà. In un’area di cdx, nella quale ho sempre militato, il partito che più di altri garantisce i diritti fondamentali di tutti e le libertà, pur nel rispetto dei valori della tradizione e della identità, è senza dubbio Forza Italia. Del resto, sono una donna di legge e come tale non posso non sentire a me vicino i valori propri di uno Stato di diritto fondato sull’osservanza delle regole e dei principi sanciti nella nostra Carta costituzionale. Nella scelta ha pesato molto il rapporto che ho instaurato con il coordinatore provinciale di FI, On. Francesco Cannizzaro, al quale mi accomuna l’orgoglio di appartenere ad una comunità del Sud. Di Francesco Cannizzaro mi entusiasma l’idea di un progetto politico che rimetta al centro la persona e che sia capace di rivendicare con forza l’attenzione del governo verso il nostro territorio. Reggio Calabria insomma è la Calabria tutta, devono tornare con priorità nell’agenda politica Nazionale, troppo distratta ed assente negli ultimi anni, tanto da aver fatto accumulare ancora più ritardi alla nostra città ed alla nostra regione”.

