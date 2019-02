Previsioni Meteo: Messina e Reggio Calabria saranno nel week end le città più fredde d’Italia

16 Febbraio 2019 15:16

Previsioni Meteo – Mentre al Nord sembra primavera, soltanto al Sud il clima è ancora invernale ma dopo il veloce maltempo di ieri pomeriggio è tornato a splendere il sole che riesce a mitigare quest’ulteriore spiffero fresco. Fatto sta che Bari, Brindisi, Messina e Reggio Calabria saranno anche oggi e domani le città più fredde d’Italia, mentre al Centro/Nord le temperature aumenteranno ulteriormente fino a superare in modo diffuso, abbondante e deciso il muro dei +20°C con picchi vicini ai +25°C. Già ieri con massime di +20°C in Toscana sono stati battuti molti record di caldo, ma le temperature aumenteranno ulteriormente su tutto il territorio italiano sia oggi, Sabato 16 Febbraio, che domani, Domenica 17. Sono giorni di grandi inversioni termiche, proprio a causa dell’Anticiclone. Ad esempio a Roma, dove ieri la massima ha raggiunto +20°C, stamattina la minima è piombata a +4°C e oggi farà di nuovo molto caldo. A Firenze la minima odierna è stata di +3°C dopo la massima di +20°C di ieri: caldo di giorno e freddo di notte diventano la normalità dei climi continentali soprattutto nelle zone lontane dal mare, mentre sulle coste la situazione è diversa con massime più basse e minime più alte. E’ il caso di Genova che stamattina non è scesa sotto i +11°C di minima e ieri si era fermata a +15°C di massima, comunque mite ma senza gli eccessi delle zone interne. Questo clima mite e soleggiato proseguirà anche la prossima settimana con l’Anticiclone in ulteriore rinforzo per fine mese in modo particolare sulle Regioni del Nord.

