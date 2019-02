Ubriaco e con la droga in auto, rocambolesco inseguimento nella notte a Vibo Valentia: auto tenta di sfuggire a posto di blocco, 3 denunce [FOTO e DETTAGLI]

23 Febbraio 2019 11:20

Vibo Valentia, in stato di ebrezza tentano di sfuggire al posto di blocco dei Carabinieri. Denunciato anche il padre di uno dei due giovani

Nella notte appena trascorsa una “Gazzella” del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Vibo Valentia, intenta ad effettuare un posto di controllo lungo la statale che lambisce il piccolo centro, intercettava una vettura che percorreva la strada a folle velocità.

L’automobile, alla quale veniva intimato l’alt, ometteva di fermarsi determinando un rocambolesco inseguimento che fortunatamente terminava poco dopo in una strada secondaria senza alcun danno alle persone o alle cose.

Alla guida del mezzo veniva trovato B. D. Cl’95, che risultava positivo all’alcol test con un tasso oltre il doppio del minimo consentito che si attestava su 1.2 gr/l.

Il passeggero, B. P. Cl’ 96, evidentemente molto agitato dal controllo, veniva immediatamente perquisito sul posto e trovato in possesso di una busta contenete 75 gr. di Marijuana.

Data la presenza della sostanza stupefacenti le attività dei carabinieri si estendevano anche alle abitazione dei due giovani riscontrando, presso la casa del conducente, che vi era stato realizzato un impianto elettrico completamente abusivo che consentiva il furto di energia elettrica dalla vicina rete di distribuzione.

In quest’ultimo caso veniva deferito per furto di energia elettrica alla Procura di Vibo Valentia il padre del ragazzo B.P. cl’ 65.

I due giovani, rispettivamente, venivano denunciati per guida in stato di ebrezza (oltre al ritiro della patente di guida ed al sequestro del mezzo) e per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, anch’essi al medesimo ufficio della Procura.

Valuta questo articolo