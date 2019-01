Serie D diretta LIVE: l’Acr Messina sfida il Marsala, grande sfida tra Cittanovese e Bari. Derby Locri-Roccella

20 Gennaio 2019 15:31

Serie D diretta LIVE: la quarta categoria italiana continua a regalare spettacolo ed emozioni. L’Acr Messina sfida il Marsala, grande sfida tra Cittanovese e Bari. Derby Locri-Roccella

Serie D diretta LIVE- Grandi emozioni nel Girone I della quarta serie italiana: la capolista Bari in trasferta contro la Cittanovese, il Messina cerca conferme sul campo del Marsala. Il Città di Messina sfida la Nocerina, il Castrovillari il Troina. Tanta attesa per il derby tra Locri e Roccella. Negli anticipi l’Acireale conquista i tre punti contro il Rotona mentre la Palmese vince in trasferta contro l’Igea Virtus.

RISULTATI LIVE:

Acireale-Rotonda 2-0

Igea Virtus-Palmese 0-2

Castrovillari- Troina 1-1

Città di Messina- Nocerina 0-0

Cittanovese- Bari 3-1

Gela- Portici 1906 0-1

Locri 1909- Roccella 1-0

Marsala- Messina 1-1

Turris- Sancataldese 2-0

CLASSIFICA:

BARI 49

TURRIS 37

MARSALA 31

PALMESE 29

GELA 28

CITTANOVESE 28

CASTROVILLARI 28

PORTICI 27

ACIREALE 27

NOCERINA 26

TROINA 26

CITTA’ DI MESSINA 22

SANCATALDESE 22

LOCRI 22

ROCCELLA 22

MESSINA 20

IGEA 14

ROTONDA 10

