Scuole a rischio sismico a Messina, chiusa la Don Bosco a Pace del Mela. Angela Musumeci: “Controllare tutte le strutture pubbliche”

10 Gennaio 2019

Messina, il sindaco di Pace del Mela chiude la scuola Don Bosco. La consigliera Musumeci: “Verifiche strutturali su tutti gli edifici pubblici”

Il consigliere comunale di Pace del Mela (Messina) Angela Musumeci in Bianchetti, apprendendo che il Sindaco ha disposto la chiusura immediata del plesso scolastico Don Bosco adibito a scuola primaria per elevato rischio strutturale commenta così l’ordinanza del sindaco:

“Già dal 2013- ricorda la consigliera– avevo richiesto all’amministrazione dell’epoca di procedere ad effettuare le opportune verifiche sulla stabilità e idoneità delle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale. La mia richiesta è stata reiterata vista la mancata risposta anche nel 2016 senza però ottenere nessun riscontro. Più volte durante il mio mandato elettorale ho sollevato tale problematica perché la sicurezza nelle scuole deve essere una priorità assoluta per una pubblica amministrazione.

Durante la mia attività istituzionale nel rappresentare i cittadini, ho richiesto più volte di effettuare gli opportuni accertamenti di sicurezza anche sulla struttura comunale adibita ad auditorium.

Rieletta nel 2018 ho risollevato il problema all’attuale amministrazione La Malfa chiedendo anche la verifica e accertamento dello stato delle scuole in riferimento al possesso delle certificazione di sicurezza. Purtroppo ad oggi non ho ricevuto nessuna notizia in merito però comprendo che in base all’ordinanza del sindaco il plesso Don Bosco presenta gravi criticità.

Ho richiesto altresì controlli diagnostici su ponti e cavalcavia presenti a Pace del Mela.

Invito l’amministrazione comunale ad effettuare su tutti gli edifici e strutture di proprietà pubblica presenti sul territorio comunale l’analisi di vulnerabilità a tutela della sicurezza dei cittadini e dei fruitori”- conclude la consigliera.

