Reggio Calabria: guasto alla condotta idrica, disservizi in città [DETTAGLI]

18 Gennaio 2019 10:49

Reggio Calabria: disservizi idrici in città per un guasta alla condotta

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che per “un guasto alla condotta forzata adduttrice della diga del Menta ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento nei serbatoi di distribuzione. Tale situazione provocherà disservizi idrici, soprattutto nelle ore serali e notturne nelle seguenti aree: Reggio Campi, Villini svizzeri, Spirito santo, zona Trabocchetto, Sbarre, Gebbione, Santa Caterina e Tremulini. I tecnici Sorical sono già al lavoro per risolvere il problema. Considerata la complessità dell’intervento che si sta realizzando in una zona difficilmente accessibile con i mezzi da lavoro, si presume che le difficoltà nell’erogazione si protrarranno per circa una settimana. Seguiranno aggiornamenti all’utenza sullo sviluppo dei lavori che Sorical sta effettuando“.

