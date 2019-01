21 Gennaio 2019 17:32

Reggina, il presidente Gallo sul Granillo: “lo stadio è senza luce, gli arretrati equivalgono allo stipendio di un operaio di un anno e mezzo”

Grande entusiasmo ad Altafiumara per la presentazione del nuovo proprietario della Reggina, Luca Gallo. L’imprenditore romano, di origini calabresi, ha risposto con calma e determinazione alle domande dei giornalisti anche su argomenti “scottanti” come la questione Granillo. “Si è vero, lo stadio è senza luce. Gli arretrati equivalgono allo stipendio di un anno e mezzo di un operaio. Non mi fate parlare, è meglio che sto zitto”, conclude.

