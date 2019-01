18 Gennaio 2019 16:00

Reggina: Taibi scatenato sul mercato. Si punta forte sull’attacco: accordo totale con il Cosenza e Baclet, ora assalto finale al bomber Vantaggiato, in uscita dalla Ternana

La Reggina punta ad un mercato di primissima fascia e si candida a qualificarsi ai play off di Serie C utili per la promozione in B. Il Ds Taibi, dopo aver annunciato gli acquisti di Bellomo, De Falco, Doumbia, Strambelli, sta puntando forte sull’attacco: accordo totale con il Cosenza e Baclet, ora assalto finale al bomber Vantaggiato, in uscita dalla Ternana. Altra trattativa in piedi per la società di Gallo è quella con Procopio del Südtirol ma non è certo che si concretizzi.

