Calciomercato: nuovo colpo della Reggina, preso un calciatore del Lecce [NOME e DETTAGLI]

29 Gennaio 2019 10:01

Calciomercato: Reggina letteralmente scatenata, ai dettagli il ritorno di Francesco Cosenza dal Lecce

Calciomercato– La Reggina è letteralmente scatenata sul mercato: dopo Bellomo, De Falco, Doumbia, Strambelli, Baclet e Martiniello gli amaranto stanno per chiudere anche altri colpi. Il prossimo sarà il terzino sinistro Procopio, ufficialità prevista entro le prossime ore. E non è finita, è ai dettagli infatti il ritorno in amaranto del difensore Francesco Cosenza, dopo un primo tentativo qualche giorno fa nuovo contatto con il Lecce ed accordo raggiunto, manca solo l’ok del calciatore che dovrebbe arrivare entro mercoledì.

