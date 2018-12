Il 15, 16 e 22 dicembre nelle piazze di tutte le province della Calabria al via la collaborazione tra Satispay e fondazione Telethon

12 dicembre 2018 19:05

Il servizio è stato messo a punto in occasione della partenza dell’importante partnership con Fondazione Telethon, punto di riferimento per la lotta contro le malattie genetiche rare, a cui Satispay si affianca per contribuire alla raccolta fondi della campagna 2018

Satispay lancia un’altra significativa novità. Alla sempre più ricca sezione servizi si aggiunge la nuova funzionalità “Donazioni” pensata per mettere a disposizione della propria community, e di tutte le persone che vorranno diventarne parte, il più semplice strumento possibile per sostenere il Terzo Settore. Il servizio è stato messo a punto in occasione della partenza dell’importante partnership con Fondazione Telethon, punto di riferimento per la lotta contro le malattie genetiche rare, a cui Satispay si affianca per contribuire alla raccolta fondi della campagna 2018 #presente. Una campagna che ricorda la necessità di essere tutti presenti per permettere alla ricerca di Fondazione Telethon di continuare ad offrire risposte concrete e terapie efficaci. Come per tutti i servizi di Satispay, anche “Donazioni” si caratterizza per l’estrema semplicità: cliccando sul bottone dall’app si potrà decidere quanto devolvere alla causa di Telethon digitando l’importo e selezionando invia. Pochi veloci gesti che potranno essere compiuti da casa in qualsiasi momento, ma anche in oltre 3.000 piazze in tutta Italia sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre quando i volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis volontari sangue, Anffas e UNPLI distribuiranno i Cuori di cioccolato come ringraziamento per una donazione minima di 12€. Saranno centinaia le Piazze interessate in Calabria e l’elenco completo è consultabile a questo indirizzo. Chi ancora non è parte della community di Satispay, può contribuire in un altro modo: per ogni nuovo membro che sottoscriverà il servizio utilizzando il codice promozionale TELETHON, Satispay donerà alla Fondazione 5€, in aggiunta al bonus che come sempre riceverà anche l’iscritto. Alessandro Betti, Direttore Raccolta Fondi di Fondazione Telethon, commentando la collaborazione ha sottolineato: “È la prima volta in assoluto che avviamo la raccolta delle donazioni anche nelle piazze affiancando al classico contante una soluzione digitale. Abbiamo scelto Satispay perché offre una gestione estremamente semplice e snella, senza la necessità di dotare i nostri volontari di alcuno strumento di accettazione della donazione, che potrà essere fatta tramite l’app. Ma soprattutto abbiamo trovato un team che ha saputo creare una community forte, che rappresenta il futuro. Il dialogo con questo tipo di comunità fa parte della nostra strategia di evoluzione che ci vede costantemente impegnati nell’ampliamento dei canali di raccolta fondi nel corso di tutto l’anno e con una visione di lungo periodo”. Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay ha dichiarato: “Il lancio del Servizio Donazioni per noi ha un significato speciale. Tutto quello che siamo e rappresentiamo oggi è partito dallo studio di un metodo semplice per la raccolta fondi nel Terzo Settore, cercando di abbattere costi insostenibili per le piccole no profit e, soprattutto, il tasso di dispersione dei donatori, spesso frenati dall’idea di dover fare un bonifico. Oggi essere al fianco di Fondazione Telethon è per noi un grande privilegio, e unendoci all’appello che invita tutti a essere presenti al fianco delle persone con malattie genetiche rare e delle loro famiglie, poter chiedere di sottoscrivere il nostro servizio usando il codice Telethon ci rende più felici che mai, perché questo accrescerà il contributo che Satispay potrà offrire a sostegno della ricerca”. Tutto il mondo del Terzo Settore, già rappresentato in Satispay con centinaia di realtà no profit che hanno inserito il sistema di pagamento tra i metodi di raccolta online, da oggi avrà quindi un canale in più per farsi conoscere. Ogni mese su Donazioni una realtà troverà spazio privilegiato e la community Satispay potrà fare la differenza per la loro raccolta nel modo più smart oggi disponibile sullo smartphone.