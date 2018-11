Tre giorni contro la violenza sulle donne, le iniziative in programma a Caulonia

20 novembre 2018 17:05

Violenza sulle donne: il Comune di Caulonia ha promosso tre giorni di iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza su un tema purtroppo di stretta attualità

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’Amministrazione Comunale di Caulonia guidata dal sindaco Caterina Belcastro ha promosso tre giorni di iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza su un tema purtroppo di stretta attualità. Domani 21 novembre alle ore 18 presso la Casa della Cultura di Caulonia Superiore sarà allestita una mostra fotografica “La Molta Vita – Bagliori D’Argento” promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la partecipazione della presidente Laura Bertullo, della vice-presidente Giusy Massara e del medico geriatra Antonio Figliomeni. Saranno presenti anche Viviana Porcino e Bruna Falcone, componenti della Commissione, impegnate in un sipario artistico con letture sul tema. Seguirà giovedì 22 novembre alle ore 10 nella sala multimediale dell’Istituto comprensivo “Falcone-Borsellino” un incontro pubblico moderato dall’assessore comunale Maria Grazia Dimasi a cui interverranno il primo cittadino Caterina Belcastro, il presidente dell’associazione Domino Jessica Tassone, la pedagogista Sandra Marzano e la scrittrice Filomena Drago. Momento più atteso venerdì 23 novembre quando, alle ore 18, in Piazza Bottari a Caulonia Marina verrà installata una “panchina rossa” in memoria delle donne vittime del femminicidio, sulle note del Global Corus diretto dal maestro Carlo Frascà.