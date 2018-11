Reggio Calabria: disegno di legge sulla videosorveglianza negli asili nido, presentazione di Cannizzaro e Tripodi

14 novembre 2018 09:34

Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, è giunto al Senato per la seconda e definitiva lettura il disegno di legge proposto da “Forza Italia” sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio- assistenziali per anziani e disabili. E proprio per l’occasione dell’imminente conversione in legge che è stata convocata una conferenza stampa per la giornata di giovedì 15 novembre p.v. presso la nuova sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, sita in via Quartiere Militare (zona Consiglio regionale della Calabria). Ad illustrare i dettagli normativi del testo legislativo ci sarà la promotrice dell’iniziativa parlamentare on. Annagrazia Calabria, la deputata Maria Tripodi e l’on. Francesco Cannizzaro. L’inizio della conferenza è previsto per le ore 11.00.