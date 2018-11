Messina, CMdB: “Scendiamo in Via dei Mille…e pedonalizziamola”

17 novembre 2018 15:53

Il Movimento Cambiamo dal Basso non ci sta al no imposto dall’Amministrazione De Luca e propone la pedonalizzazione “spontanea” di via dei Mille

Cambiamo Messina dal Basso non ci sta al no imposto dall’Amministrazione De Luca all’isola pedonale in via dei Mille per Natale. Il movimento è pronto a scendere in strada e lancia un’iniziativa per pedonalizzare ugualmente la via:

“L’amministrazione De Luca ha dimostrato ancora una volta di non essere interessata ai desideri dei messinesi, negando la pedonalizzazione di Via dei Mille per le feste natalizie, che avveniva da 15 anni senza interruzioni, con amministrazioni di qualsiasi colore, riscontrando sempre successo. Cosa c’è di più bello di una passeggiata in una via così centrale, abbellita e illuminata, senza il fastidio delle macchine e delle motociclette? Soltanto (secondo l’amministrazione) una bella sosta a pagamento, sulle strisce blu.

Dimostriamo coi fatti che la pedonalizzazione di Via dei Mille la vogliamo!

Dimostraimo coi fatti che non rimaniamo inermi di fronte alla scelleratezza dell’Amministrazione Comunale attuale!” L’appuntamento con la città è fissato al 24 novembre prossimo. I dettagli dell’iniziativa- scrive il movimento– saranno svelati nei prossimi giorni: “nel frattempo facciamo girare la voce: scendiamo in via dei mille…e pedonalizziamola!“.