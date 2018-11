Reggio Calabria: avviato il gemellaggio con la cittadina greca di Calcide da cui partirono i fondatori di Reghion

30 novembre 2018 13:49

Reggio Calabria: deliberato l’accordo di gemellaggio con la municipalità greca di Calcide, da cui partirono i fondatori di Reghion

La Giunta municipale ha deliberato un accordo di gemellaggio tra la città di Reggio Calabria e la Municipalità di Chalkis (Calcide) in Grecia, i cui coloni di stirpe ionica sono ritenuti i fondatori dell’antica Reghion. Il gemellaggio consente di inserirsi all’interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale, attraverso la creazione di un legame simbolico per sviluppare relazioni politiche, economiche e culturali tra le due Municipalità. Il gemellaggio consentirà di promuovere reti di amicizia al fine di congiungerle ad azioni di più vasta portata, inerenti a differenti ambiti nevralgici delle comunità urbane: scambi di natura turistico-culturale ed economico-professionale, fra associazioni culturali e di volontariato, tra associazioni sportive. Con la deliberazione si è voluto creare un legame simbolico. Nel presentare la proposta in giunta comunale che recepisce l’ iniziativa del Touring Club reggino e del suo Console Domenico Cappellano, che ha favorito l’avvio dei rapporti tra gli Enti, l’assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale Irene Calabrò si è così espressa: “La condivisione di un’idea di Città culturale, interamente da ricostruire, è stato l’intento propositivo finalizzato al recupero della propria identità ed all’avvio di nuove esperienze di scambio, il ricongiungimento con la Città dell’Eubea, i cui coloni fondarono l’antica Reghion, è il modo per acquisire piena consapevolezza delle potenzialità culturali reggine e valorizzarle a confronto con realtà con radici comuni, attraverso un impegno incessante e sinergico degli Uffici comunali dell’Assessorato e la collaborazione costante degli operatori culturali operanti nel territorio reggino ”. Sull’iter avviato interviene anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà tramite una breve nota: “L’avvio dell’iter per il gemellaggio con la Città di Calcide rappresenta per la nostra comunità una sorta di ritorno alle origini, uno strumento per recuperare le nostre radici, che affondano nel terreno della cultura magnogreca, e rinsaldare l’identità comune che ci lega al popolo dell’antica Ellade. Personalmente ci tengo a ringraziare il Touring Club di Reggio Calabria per aver proposto l’avvio di questo percorso, che si inserisce nel più vasto inventario di attività che la nostra Amministrazione sta portando avanti, grazie all’attività congiunta degli Assessorati alla Valorizzazione del Patrimonio e alle Minoranze Linguistiche, oltre che del Consigliere delegato al Turismo, per la promozione delle nostre peculiarità territoriali in ottica di sviluppo culturale e turistico. La proposta di gemellaggio, che passerà ora al vaglio degli organismi competenti, consentirà di avviare nei prossimi mesi una serie di attività che daranno lustro al nostro territorio, suscitando l’interesse di un vasto pubblico di cultori e appassionati, o semplicemente di curiosi, che visitando la nostra Città avranno la possibilità di scoprire la ricchezza del suo straordinario patrimonio storico e culturale”.