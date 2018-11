Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti sul ciclone del weekend: temporali violentissimi in Calabria e Sicilia

3 novembre 2018 12:46

Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti e le mappe sul ciclone in arrivo al Centro/Sud nel weekend: forte maltempo soprattutto al Sud, poi da Lunedì nuove piogge e temporali al Centro/Nord

Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti sul violento ciclone in arrivo al Sud Italia nel weekend sono davvero spaventosi per l’entità del maltempo delle prossime 48-72 ore: dapprima sarà la Sicilia occidentale, Sabato mattina, ad essere colpita da temporali molto violenti con piogge torrenziali, grandinate e trombe d’aria. Poi i fenomeni più estremi, Domenica 4 Novembre, si estenderanno a Sardegna e Calabria per poi estendersi nei primi giorni della prossima settimana a tutto il resto del Paese, specie in Puglia, nelle Regioni centrali tirreniche e al Nord. Domenica il ciclone scatenerà un furioso fronte temporalesco dalla Sicilia centrale fino alla Calabria jonica, con temporali molto intensi. Altri fenomeni violenti colpiranno la Sardegna, in modo particolare nei settori tirrenici dell’isola.

Oltre ai violenti temporali avremo anche venti impetuosi, soprattutto Domenica in Sardegna, e conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Massima attenzione! Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: