Serie C: la Reggina risorge, vittoria fondamentale contro il Siracusa nello stadio di Rende deserto

15 ottobre 2018 16:22

Serie C: vittoria fondamentale per la Reggina a Rende, Siracusa battuto con un goal di Franchini

Vittoria fondamentale per la squadra di Cevoli sul campo neutro di Rende vista l’inagibilità del Granillo di Reggio Calabria. La Reggina con questi 3 punti esce dalla zona play out. Gli amaranto nella prima frazione si è vista pochissimo in avanti: molto meglio il Siracusa, il quale si è reso pericoloso in più occasioni qrazie al trio Rizzo-Vazquez-Diop. Il portiere amaranto Confente è stato sempre molto attento. Nel secondo tempo la Reggina passa in vantaggio al 60′ granzie ad un colpo di testa di Franchini su assist di Ungaro. La squadra dello Stretto galvanizzata tenta di affondare il colpo con Ungaro su punizione, con Tulissi al 76′. All’83’ e all’85’ il portiere della Reggina salva il risultato con due interventi. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

CLASSIFICA: