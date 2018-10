Per lavori limitazioni al transito lungo le strade statali 280, 106 e 107 tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone

18 ottobre 2018 10:52

Modifiche alla circolazione sulle strade statali 280, 106 e 107 per lavori

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale – previsti dall’Accordo Quadro – lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Settingiano in provincia di Catanzaro. Nel dettaglio, a partire dalle ore 07:00 di martedì 23 ottobre e fino alle ore 18:00 del 13 novembre 2018, sarà in vigore la chiusura al traffico in direzione Catanzaro dal km 26,200 al km 28,400 e la rampa di ingresso – direzione Catanzaro – dello svincolo ‘Sarrottino – Martelletto’ dal km 26,700 al km 27,100.

Lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, per lavori di sistemazione e potenziamento delle opere idrauliche e pertinenze stradali, fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2018 nel tratto compreso tra il km 139,100 e il km 149,000 è in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, tra i territori comunali di Santa Caterina sullo Jonio e Monasterace in provincia di Reggio Calabria.

Inoltre, per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia ‘Setteporte’, lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, a partire dalle ore 07:30 di lunedì 22 ottobre e fino alle ore 24:00 del 2 novembre 2018, dal km 123,100 al km 123,600 sarà in vigore un senso unico alternato mediante impianto semaforico nel territorio comunale di Rocca di Neto in provincia di Crotone.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App tore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.