Messina: appuntamento al cinema per sostenere NeMo Sud

16 ottobre 2018 15:45

Alla multisala Apollo di Messina la proiezione del film “Don’t Worry” per sostenere il centro clinico

Il Centro NeMO SUD di Messina è ancora protagonista di un evento benefico che ha lo scopo di sostenerne le attività, al fianco dei suoi pazienti.

Il 29 ottobre, al cinema multisala Apollo, “Prima NeMO” con la proiezione del film “Don’t Worry” il cui ricavato andrà al Centro Clinico. L’evento è il V appuntamento con DONARtE per NeMO SUD.

Fu Robin Williams, ad acquistare i diritti dell’autobiografia di John Callahan. Voleva realizzare un film ed aveva chiesto proprio a Gus Van Sant di curarne la regia. Purtroppo solo dopo la scomparsa de grande attore, Van Sant riprende in mano il progetto.

Con risultati davvero coinvolgenti.

John Callahan, subisce un grave incidente che lo costringe su una sedia a rotelle. È una persona legata alla vita, divertente e con un talento innato per le battute. È però un alcolista ed è proprio l’alcol ad aver causato l’incidente.

Callahan disegna vignette capaci di provocare reazioni differenti in chi le osserva. C’è chi le apprezza ridendone e chi invece reagisce non gradendone l’umorismo amaro.

Un film che porta a riflessioni sulla vita e sul suo valore. Una storia che merita attenzione e che invita a superare più di un pregiudizio. Perfetto per celebrare DONARtE per NeMO SUD, calendario di eventi che dal giugno di quest’anno ha coinvolto tantissimi Messinesi e non solo.

7 appuntamenti – di cui uno a Palermo, il prossimo 11 novembre: con spettacolo di cabaret al Teatro Don Bosco – che raccontano l’arte, in ogni sua forma: dalla poesia alla pittura, dalla musica alla danza, dal teatro al cinema.

E il 29 ottobre, sarà proprio la volta del cinema. Appuntamento alle ore 20:00 alla multisala Apollo, concessa dalla proprietaria Loredana Polizzi, entusiasta di sposare questo progetto:<< Ho sentito l’esigenza di aderire con la mia azienda alle iniziative di NeMO SUD perché ritengo sia importante esempio e supporto solidale. Affinché tutti sentano il bisogno di essere utili per qualcosa o per qualcuno. Sono certa i Messinesi risponderanno numerosi.>>

Per prendere parte al V appuntamento con DONARtE per NEMO SUD – “Prima NeMO” – ed assistere alla proiezione del film di Gus Van Sant è necessario prenotare contattando i numeri 3473035778 e 3403362791.