6 ottobre 2018 22:36

Maltempo in Calabria: i vigili sono al lavoro a Davoli Marina per l’esondazione del torrente Ficarazzo

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in Calabria per il maltempo. I vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo.

(AdnKronos)