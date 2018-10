Area Sanremo Tour sbarca a Messina: appuntamento con al VII tappa della finale regionale

8 ottobre 2018 13:57

Appuntamento a Sant’Agata Militello (Messina) per la VII^ Tappa della Finale Regionale/interregionale di Area Sanremo Tour

Martedì e mercoledì prossimi, 9 e 10 ottobre, a Sant’Agata di Militello si terrà uno degli appuntamenti più importanti di Area Sanremo Tour, il concorso canoro che porta i vincitori a partecipare, nella sezione Nuove Proposte, al Festival di Sanremo 2019. Chi ha superato le precedenti selezioni e vorrà mettersi in gioco o è alla ricerca della grande occasione per dimostrare il proprio talento, potrà compilare il format sul sito www.areasanremotour.it.

Gli iscritti si esibiranno di fronte a una giuria designata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo composta da professionisti del mondo della musica con cover o brani propri editi/inediti e, se considerati idonei, potranno accedere alle Semifinali che si terranno a Sanremo dove dovranno eseguire un brano inedito obbligatoriamente. Lo stesso brano dovrà poi essere eseguito anche alla Finale ed alla Selezione per il Festival 2019.

La scaletta dell’evento, organizzato da Anteros Produzioni in collaborazione con G. Sturiano, E. Trapanese, M e S: Riolo organizzatori della parte del tour dedicata alla Sicilia, tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero:

Martedì 9 ottobre

ritrovo al CASTELLO GALLEGO – Piazza F. Crispi, 9 – Sant’Agata di Militello (ME)

Ore 09.00 – Accrediti dei convocati della Regione Sicilia e Malta,

Ore 11. 00 – inizio audizioni che proseguiranno anche il giorno seguente

Ore 12:00 – 13:00 e dalle 15:00 – 20:00 Stage

Ore 11:30 – 13:00 e dalle 15:00 – 20:00 Audizioni

Mercoledì 10 ottobre

Ore 09:30 – 13:00 Accredito

Ore 10:30 – 13:00 e dalle 15:00 – 17:00 Audizioni Ore 10:30 – 13:00 Stage Ore 21 Serata di Gala, fra gli ospiti Tania Lighea Montelpare, Alice Caioli, Dinastia e gli Ultimi, Alessandra Platania Durante la serata verranno comunicati i ragazzi idonei alle semifinali di Area Sanremo, 2019

Visitando il sito www.areasanremotour.it è possibile reperire il regolamento e conoscere i dettagli di ogni tappa.

AREA SANREMO TOUR non è solo un concorso canoro, ma l’occasione per crescere artisticamente e professionalmente. Promossa dal Comune di Sanremo e dalla Orchestra Sinfonica di Sanremo, ed organizzata da Anteros Produzioni, la manifestazione anche quest’anno ha come media partner Radio Italia che con collegamenti in diretta e differita durante lo svolgimento dei corsi e interviste ai protagonisti è la radio ufficiale di Area Sanremo.