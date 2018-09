Villa San Giovanni: la solidarietà di Siclari e Giustra alla consigliera Milena Gioè

18 settembre 2018 08:24

Villa San Giovanni, Siclari: “piena solidarietà alla consigliera Milena Gioè per il duro attacco che i suoi stessi compagni le hanno riservato”

“Come Sindaco, senza voler minimamente entrare nel merito delle dinamiche interne a un partito, sento di dover esprimere la mia piena solidarietà alla consigliera Milena Gioè per il duro attacco che i suoi stessi compagni le hanno riservato. Come ho già avuto modo di dire pubblicamente durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, quindi in tempi non sospetti rispetto all’attacco del movimento grillino villese, apprezzo la strada intrapresa dalla consigliera Gioè e, in particolare, il modo scelto per svolgere il suo ruolo. Una ferma opposizione, propositiva e costruttiva e a volte, quando è servito, anche collaborativa, che da sindaco non ho potuto fare a meno di apprezzare nella consapevolezza che solo collaborando possiamo fare grandi cose per la città. Aldilà degli sterili attacchi meramente politici mi duole costatare l’atteggiamento ostile del M5S cittadino che, alle normali animate dialettiche interne a un partito hanno preferito sferrare un attacco mettendo in cattiva luce la loro stessa rappresentante. È un modo di fare che non ci appartiene e per questo non vogliamo condividerlo, anzi, pur sedendo tra i banchi della maggioranza non intendiamo strumentalizzare quanto accaduto ma, invece, dimostrare piena vicinanza alla consigliera Gioè”.

Queste le parole del sindaco Giovanni Siclari che, dopo aver appreso della nota con la quale alcuni componenti del Meet up del Movimento 5 Stelle della città di Villa San Giovanni sfiduciano di fatto la loro rappresentante in Consiglio, ha confermato il suo pensiero già espressa nell’ultima seduta del civico consesso. Della stessa idea anche il Presidente del Consiglio Antonino Giustra che, non apprezzando i toni riservati alla consigliera Gioè, ha inteso esprimere vicinanza e stima.

“Non posso esimermi dall’esprimere contrarietà per i toni e per i metodi scelti dal Meetup “Amici di Beppe Grillo” nel prendere le distanze dall’operato della consigliera Gioè. Devo, invece, evidenziare la correttezza utilizzata dalla stessa nel partecipare attivamente ai lavori del Consiglio. Ci si augura sempre che nel rispetto dei ruoli si possa lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra città e non per perseguire mere posizioni partitiche”.