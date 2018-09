Pensioni: ecco la riforma, si punta a quota 100

21 settembre 2018 23:00

Pensioni: tecnici di maggioranza sono in queste ore al lavoro per verificare impatti di crescita e spesa sui conti pubblici in vista della manovra economica

Tecnici di maggioranza sono in queste ore al lavoro per verificare impatti di crescita e spesa sui conti pubblici in vista della manovra economica. E’ quanto riferiscono fonti della Lega, al termine del vertice di governo a Palazzo Chigi di questa mattina, durato circa 3 ore. L’ottica – spiegano – è quella di realizzare la maggior parte delle misure, anche le più costose, con coperture che abbiano un basso impatto sui conti pubblici e comunque senza aumentare le tasse e l’Iva perché “senza crescita non può esserci sviluppo e non si cambia il Paese”. La Lega conferma, tra le altre cose, quota 100 sulle pensioni (62+38).