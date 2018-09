Reggio Calabria: brutta disavventura per due diportisti, salvati dalla Guardia Costiera

21 settembre 2018 22:36

Brutta disavventura per due diportisti, soccorsi nella giornata odierna dal personale della Guardia Costiera di Reggio Calabria, a sud di Capo Spartivento. Il segnale di soccorso era stato inviato alla sala operativa grazie all’utilizzo di un trasmettitore di localizzazione di emergenza (EPIRB), installato a bordo e in grado di segnalare la posizione dell’imbarcazione. I due diportisti perdevano il controllo del tender di 9 metri che, una volta allontanatosi dall’imbarcazione madre, uno yacht commerciale di circa 50 metri, subiva un’avaria al motore. Immediatamente venivano attivati i soccorsi. Individuata la posizione a 55 miglia a sud di Capo Spartivento, si disponeva l’invio sul posto della motovedetta CP 326 di Roccella Ionica. Contestualmente, considerata l’elevata distanza dalla costa e al fine di verificare e monitorare le condizioni dei diportisti in difficoltà, veniva dirottato in zona un velivolo ad ala fissa della Guardia Costiera (MANTA) di base a Catania, già impegnato in operazioni di pattugliamento del territorio, ed una unità mercantile che si trovava nelle vicinanze. Le operazioni di soccorso si concludevano con l’individuazione e il recupero dei due diportisti in buono stato di salute, che hanno così potuto raggiungere il proprio yacht battente bandiera maltese e continuare serenamente la navigazione.