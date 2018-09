Reggio Calabria: importante test per l’Expert Ekuba Volley contro Pizzo

30 settembre 2018 21:23

Importante test per l’Expert Ekuba Volley di Palmi contro Pizzo seppure con gravi carenze in condizioni non perfette

Seppure con gravi carenze di organico ed in una condizione fisica non perfetta, quello di ieri al PalaSurace contro Volley Pizzo è stato un test positivo per le ragazze in maglia Arancio. I molti infortuni che in queste settimane hanno condizionato il lavoro dell’Expert Volley Palmi si sono dimostrati determinanti nell’economia di una partita contro una squadra attrezzata ed abituata a difendere su ogni pallone come quella di Pizzo. L’allenamento congiunto è stato tuttavia fortemente voluto anche per poter avere la possibilità di provare gli schemi di gioco in una situazione di partita.

Le assenze per noie fisiche dell’opposto Nadia Ditommaso, della palleggiatrice Camilla Mastrogirolamo e la condizione non ancora ottimale di Lara Floridi e della rientrante Federica Barone hanno fortemente condizionato la gara, costringendo coach Celi ad adattare il capitano Alessia Travaglini nel ruolo di Opposto. Alternando vari schemi nel corso della gara, l’allenatore dell’Expert Volley ha anche inserito nel ruolo di banda Irene Carrozza, abitualmente libero, che si è anche tolta la soddisfazione di firmare un ace.

La partita si è conclusa con il risultato di 2 a 3 in favore di Pizzo, con l’Expert vincitrice del primo e del terzo Set. Nota stonata di giornata l’uscita dal campo anticipata di Ilenia Buonfiglio, che ha accusato un lieve dolore muscolare ed è uscita dal campo in via precauzionale.

Più che positive le prove a muro, dimostratosi tra i punti di forza della squadra. Già da lunedì le ragazze torneranno al lavoro, cercando di migliorare la loro affinità e la qualità espressa dal loro gioco.