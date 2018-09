9 settembre 2018 22:30

Pizzo, 100mila euro per i campetti di calcio. Lavori già iniziati

Sono iniziati i lavori di ammodernamento e riqualificazione dei campetti di calcio in erba sintetica di Pizzo, in località Sant’Antonio. A darne notizia è il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Maria Pascale, che rende noto l’avvio dell’intervento. Un progetto di riqualificazione molto atteso, se si pensa che l’impianto, costruito prima del 2010, non è mai entrato in funzione.

Per i lavori, il Comune guidato dal sindaco Gianluca Callipo ha investito circa 100mila euro, che serviranno per risolvere molteplici problematiche, permettendo finalmente la fruibilità dei campetti. L’intervento sarà radicale e consentirà innanzitutto di bonificare l’intera area, oggi assediata dalla vegetazione infestante. Si procederà poi al rifacimento della strada d’accesso, alla rimozione e sostituzione della rete che recinta l’area di gioco e dei pali dell’illuminazione, con la contestuale revisione dell’impianto elettrico. Anche le tribune saranno interessate dai lavori di riqualificazione, fino alla sostituzione del manto erboso in materiale sintetico.

«Insomma – spiega Pascale – i campetti saranno messi a nuovo e finalmente consegnati al quartiere dove sorgono e all’intera città. Sarà così pienamente recuperata un’infrastruttura importante, che contribuirà a migliorare la vivibilità della zona, offrendo un’importante opportunità di svago e di sport a chi vorrà utilizzarli».

Proprio nella prospettiva di una fruizione ampia e sicura dell’impianto, già durante l’esecuzione dei lavori il Comune provvederà a pubblicare l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione, al fine di evitare che una volta completati possano tornare a essere preda del degrado e non usati.