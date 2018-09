La proposta di Falcomatà: “rateizzare i debiti dei Comuni in 80 anni come è stato concesso alla Lega di Salvini”

20 settembre 2018 13:00

La nota del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’, delegato nazionale Anci per il Mezzogiorno e la Coesione Territoriale

“Anche i Comuni dovrebbero avere la possibilita’ di spalmare i loro debiti in 80 anni”. Lo sostiene, in una dichiarazione, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata‘, delegato nazionale Anci per il Mezzogiorno e la Coesione Territoriale, “commentando l’accordo – e’ detto in un comunicato – tra la Lega e la Procura di Genova che prevede una dilazione di circa 80 anni per il versamento dei fondi sequestrati al partito di Salvini”. “Se e’ stato consentito ad un partito come la Lega di Salvini – aggiunge Falcomata‘ – non vedo perche’ non si possa fare lo stesso con tante Amministrazioni locali che ogni giorno compiono sforzi inauditi, con pesanti ricadute sulle imposte comunali e sulla qualita’ dei servizi, per rispettare i piani di rientro sui debiti pregressi di chi negli anni si e’ divertito a scialacquare il denaro pubblico. Se la vicenda del debito di 49 milioni della Lega costituisce un precedente, adesso credo sia il caso di applicarlo ai Comuni. Salvini afferma che i 49 milioni sottratti dalla Lega sono una vicenda del passato che non lo riguarda. Anche noi sindaci siamo spesso alla prese con vicende del passato che pero’ hanno pesanti ricadute sul presente. A Reggio Calabria questo purtroppo lo sappiamo bene per le sofferenze di cassa, per le difficolta’ ad erogare servizi di qualita’ e soprattutto per le imposte comunali che pesano come un macigno sulle spalle dei cittadini. Perche’ dunque non applicare per i Comuni lo stesso criterio?”. “Credo che i miei colleghi sindaci, ai quali rivolgo un appello pubblico affinche’ sottoscrivano la mia proposta – dice ancora Falcomata’ – non potranno che essere d’accordo, cosi come tante famiglie e tanti imprenditori costretti a fallire poiche’ a loro non e’ stato concesso un periodo di tempo cosi lungo per estinguere i debiti. Credo che su questo vada fatta una profonda riflessione soprattutto da parte di chi sostiene di fondare la propria azione politica su principi come l’onesta’ e la legalita’. In uno Stato di diritto le regole devono essere uguali per tutti“.