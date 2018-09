Al via la nuova stagione dell’Aics Messina: atleti a lavoro per le qualificazioni regionali

27 settembre 2018 21:03

La nuova stagione dell’AICS Messina scatterà domenica 30 settembre con le qualificazioni regionali agli Italiani Assoluti di distensione su panca

La nuova stagione dell’AICS Messina scatterà ufficialmente domenica 30 settembre con le qualificazioni regionali agli Italiani Assoluti di distensione su panca della Federazione Italiana Pesistica, che si svolgeranno, a partire dalle ore 10, nella palestra di Montepiselli. L’importante manifestazione, in programma contemporaneamente nell’intera Penisola, è organizzata dalla FIPE Sicilia in collaborazione con la GSD Athlon e con il patrocinio dell’AICS Messina. Raggiungeranno la città dello Stretto circa 110 atleti, provenienti da tutte le province siciliane. I migliori otto in Italia di ogni categoria si qualificheranno per la kermesse nazionale in calendario il 27 ottobre.

A metà del prossimo mese inizieranno, invece, i campionati provinciali AICS di calcio a 5. Si tratta dell’over 35 e di quello “libero”, che si disputeranno sul sintetico del “Punto Verde” di contrada Faraone a Camaro Superiore e sul gommato dell’impianto di via Gelone. Previsti i classici gironi “all’italiana” e poi le sfide ad eliminazione diretta. Le partite si giocheranno nei giorni festivi in orari serali. Le squadre vincitrici, oltre a fregiarsi dell’ambito titolo di campioni peloritani, potranno ambire a rappresentare la Trinacria, dal 23 al 26 maggio, a Cervia. Il 12 novembre prenderà il via, sempre a Montepiselli, il “Trofeo AICS” di calcio giovanile, riservato a: Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. In palio la qualificazione ai regionali di fine aprile a Ragusa. Diverse società, affiliate all’AICS, hanno confermato la loro partecipazione ed altre lo stanno per fare.

Questi sono i primi appuntamenti della ricca agenda dell’AICS Messina, come ci confermano le parole del presidente Lillo Margareci: “Sta per cominciare una lunga serie di eventi da seguire con particolare attenzione, che riguarderanno naturalmente pure gli ambiti culturale e sociale. L’anno solare si concluderà, come da tradizione, con il “Gran Galà-Jano Battaglia” e sono già fissate le iniziative di gennaio e febbraio 2019”. Si annuncia, quindi, un autunno-inverno appassionante griffato AICS Messina.