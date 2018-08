Reggio Calabria: Simona Costantino è il nuovo presidente del Leo Club Host “Vittoria G.S. Porcelli” [FOTO]

13 agosto 2018 17:25

Il 4 agosto 2018 Simona Costantino è stata eletta Presidente del Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”

Il 4 agosto 2018, nella suggestiva “Terrazza sullo stretto” del Ristorante Panorama sito in Villa S. Giovanni, si è svolto il consueto appuntamento del “Passaggio di Campana” del Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S.Porcelli”. Ai lavori, durante i quali si è festeggiato il 48° anno di vita di uno dei Leo Club più antichi e prestigiosi d’Italia, il Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, era presente il Presidente Pasquale Carbone ed il direttivo del Distretto Leo 108YA comprendente le Regioni Calabria-Campania-Basilicata nonché la Presidente Nazionale Leo Barbara Pedrone Lauriel ed il suo Vicepresidente Emilia Fresia. Alla celebre Cerimonia hanno, inoltre, preso parte le cariche più importanti della zona “Rhegium” nonché il Presidente del Leo Club Messina Capo Peloro Alessandro Costantino e i delegati del Rotaract di Reggio Calabria. Per il nuovo anno sociale 2018/2019 il Presidente del Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” è Simona Costantino. Il Neopresidente succede, dopo quasi due anni di presidenza, ad Eleonora Romeo.

Due anni ricchi service ed iniziative che hanno permesso al Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S.Porcelli” di distinguersi nel territorio reggino ed essere ancora una volta protagonista indiscusso dei club calabresi. Il Past President ha illustrato il lavoro svolto durante l’anno ringraziando i soci per l’impegno e la partecipazione e presentato il nuovo Presidente Simona Costantino verso la quale tante sono state le parole di stima e di incoraggiamento. In questi anni si è distinta per il grande impegno, per la sua professionalità nonché per l’eccellente contributo dato al club. Eleonora Romeo passa dunque la “Campana” del club Reggino al Presidente Simona Costantino, certa che farà un ottimo lavoro. Presa la parola, il Neopresidente ha affermato “Per me è davvero un grande onore rappresentare il Leo club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”. Mi accingo a intraprendere questa nuova sfida, questo nuovo percorso con la consapevolezza di aver la forza, il sostegno e la massima collaborazione del mio club.” Dopo un breve indirizzo di saluto alle Autorità Leo e Lions presenti, al Presidente distrettuale Pasquale Carbone e il team del celebre progetto distrettuale “Stelle in Strada” di cui è referente per l’area Sud, ha illustrato i suoi prossimi obiettivi e i numerosi service che intende realizzare per dare un contributo concreto al territorio reggino. Infine, dopo aver ringraziato il club e i soci, ha presentato ufficialmente il suo nuovo direttivo che risulta essere così composto: Presidente: Simona Costantino, Past Presidente: Eleonora Romeo, Vicepresidente Chiara Manti, Segretario Francesco Minniti, Tesoriere Francesco Martino, Cerimoniere Gianluca Luvara’, Consigliere Claudia Birelli, Consigliere Sara Guttuso.