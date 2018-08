Si giocherà al “Ninetto Muscolo” la partita Locri-Roccella

17 agosto 2018 18:43

Il preliminare di Coppa Italia fra Locri e Roccella si giocherà al “Ninetto Muscolo”

Il preliminare di Coppa Italia 2018/2019 fra il Locri ed il Roccella verrà giocato al comunale di Viale degli ulivi per gentile concessione della locale amministrazione comunale guidata dal sindaco, prof. Giuseppe Certomà, questo dopo la richiesta avanzata dalla società (ospitante) locrese cara alla presidentessa Antonella Modafferi. Come è noto il comunale di Via Cusmano, “casa” della formazione di mister Scorrano al momento è inagibile, visto che sono in corso i lavori per la posa dell’erba artificiale. Incontro peraltro che verrà posticipato alle ore 17:00 di domenica 19 agosto dopo accordo fra le due società.