25 luglio 2018 21:36

Reggio Calabria: perdita di acqua in via Firenze e segnaletica pericolosa per moto ed auto, le immagini

Segnalazione di un lettore di StrettoWeb su una perdita di acqua a Reggio Calabria in via Firenze. Inoltre, il lettore ci invia una foto con una condizione di pericolosità per moto ed auto.

FOTO: