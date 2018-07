Allerta Meteo: attenzione ai temporali pomeridiani al Sud, maltempo anche in Calabria

27 luglio 2018 15:58

Allerta Meteo, forti temporali pomeridiani al Sud nel giorno dell’eclissi lunare più lunga del secolo: le nubi potrebbero compromettere la visibilità dello spettacolo celeste in Puglia, Basilicata e Molise. Maltempo anche in Calabria

Allerta Meteo per i temporali pomeridiani di oggi pomeriggio al Sud: sull’Appennino tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata si potrebbero verificare violenti nubifragi con forti grandinate. Qualche fenomeno anche in Calabria e più a Nord in Toscana. Tra Puglia, Basilicata e Molise i fenomeni temporaleschi potrebbero determinare una persistente nuvolosità in serata, tale purtroppo da compromettere la visibilità dell’attesissimo e straordinario spettacolo dell’eclissi lunare più lunga del secolo, che invece dal resto d’Italia si potrà ammirare in modo indisturbato. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: