Sicilia, disabili ancora senza assegni, M5S chiede intervento Musumeci

21 giugno 2018 19:48

Sicilia, il grido di allarme del M5S: “Le famiglie non possono più aspettare”

“Gli assegni di cura per i disabili sono ancora un miraggio e non solo per quest’anno, ma anche per l’ultimo trimestre del 2017. Cosa che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie, costrette ad anticipare cifre anche consistenti per accudire i propri familiari. Tutto questo è inaccettabile visto che i soldi ci sono e che il mancato pagamento è imputabile solo a lungaggini burocratiche e alla lentezza degli uffici. Bisogna spingere sull’acceleratore. Ma bisogna farlo subito. Queste persone non possono più aspettare“. Lo afferma il deputato del M5S all’Ars Giorgio Pasqua, componente della commissione Salute. “Questo governo sembra sempre più malato di ‘annuncite’ – aggiunge – Musumeci è stato lestissimo a gridare ai quatto venti dello sbocco delle somme a favore dei disabili. Ci farebbe piacere che la stessa velocità il governo la facesse vedere anche nell’attuazione di quello che annuncia con enfasi“. A chiedere l’intervento del governatore è anche il deputato Giancarlo Cancelleri. “Musumeci lasci perdere i video messaggi alla sua squinternata maggioranza e dia un ultimatum a chi si occupa della questione. Nessuno si permetta il lusso di dormire su questa vicenda. Ci sono famiglie con non riescono più ad andare avanti” conclude. (AdnKronos)