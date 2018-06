Previsioni Meteo, nella settimana del Solstizio d’Estate ancora maltempo al Sud: forti temporali in Calabria e Sicilia

16 giugno 2018 11:15

Le Previsioni Meteo per la settimana del Solstizio d’Estate: ancora maltempo sull’Italia, piogge e temporali al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia in queste ore, e con un weekend compromesso dalle avversità meteorologiche è giunto il momento di spingersi ulteriormente in là con la tendenza previsionale. La prossima settimana scoccherà il Solstizio d’Estate 2018, ma la vera estate meteorologica rimarrà un miraggio. Avremo, infatti, ancora pesante instabilità su tutte le Regioni del Centro/Sud con piogge e temporali. Soltanto al Nord farà caldo e splenderà il sole con un clima tipicamente estivo. Al Centro/Sud, invece, ancora forte maltempo in modo particolare nelle ore pomeridiane a causa di spifferi freschi e instabili provenienti dai Balcani. Si conferma, quindi, la tendenza stagionale ampiamente illustrata nelle previsioni stagionali per l’Estate 2018: un trend che potrebbe durare a lungo nel corso della stagione che sta iniziando (con difficoltà e all’insegna dell’incertezza) proprio in questi giorni. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: