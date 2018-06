Previsioni Meteo, attenzione all’Estate: arriverà di colpo in Calabria e Sicilia nei primi giorni di Luglio con una grande ondata di caldo africano

25 giugno 2018 19:11

Previsioni Meteo, dopo il maltempo di questi giorni ad inizio Luglio ci sarà super caldo in tutt’Italia con temperature di oltre +40°C soprattutto al Centro/Sud. In Sardegna e Sicilia la colonnina di mercurio potrebbe addirittura raggiungere i +42/+43°C!

Previsioni Meteo – L’Estate sembra latitante in questo mese di Giugno 2018 caratterizzato da maltempo e freddo anomalo su gran parte d’Italia, ma attenzione che questa situazione così particolare non durerà a lungo. Abbiamo già visto nelle previsioni meteo per i prossimi giorni che farà ancora più freddo fino a Giovedì mattina, con forte maltempo soprattutto nelle Regioni del Sud, ma già dalla seconda parte di questa settimana assisteremo ad un netto cambiamento della circolazione atmosferica che darà una prima “svolta” alla stagione estiva. Già da Giovedì 28 Giugno tornerà a splendere il sole un po’ in tutt’Italia, e da Venerdì 29 avremo un primo aumento delle temperature. Nel weekend (Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio) inizierà a fare caldo, soprattutto Domenica sulle isole maggiori: sarà l’inizio della prima grande ondata di calore della stagione, che si materializzerà la prossima settimana su tutt’Italia e in modo particolare tra Lunedì 2 e Mercoledì 4 Luglio. Avremo almeno 3 giorni di fuoco, con temperature a ridosso dei +40°C un po’ in tutto il Paese e addirittura oltre i +40°C sulle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) dove la colonnina di mercurio potrebbe superare persino i +42/+43°C. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: scatteranno i primi “bollini rossi”, l’Estate – seppur in ritardo – sta arrivando davvero.

